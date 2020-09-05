- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.
وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).
"الخليج 365" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-05
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.
وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).
"الخليج 365" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
01:06 AM
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.
وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).
"الخليج 365" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
، الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.