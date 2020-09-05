شكرا لمتابعة خبر عن شركة تشترط خلع الحجاب للتوظيف و " الموارد البشرية " تتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى ضد إحدى الشركات بالمملكة، يشترط صاحبها خلع الحجاب لتوظيف سكرتيرة.

واشترط صاحب العمل على السكرتيرة كشف وجهها، والتعامل بحرية، رافضًا قبول إحدى المتقدمات للوظيفة بسبب اشتراطها التعامل في إطار حدود العمل فقط.

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بتطبيق أشد العقوبات على صاحب الشركة.

ومن جانبه أكد حساب وزارة الموارد البشرية، أنه تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم.