شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تطبخ الكبسة بطريقة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت زوجة الإعلامي علي المشعل مقطع فيديو، كشفت خلاله طريقة عمل الكبسة بطريقة صحية.
وأوضحت زوجة المشعل " أم تركي " أن الكبسة أحد أشهر الأطباق في المملكة، كما شرحت مكوناتها.
وأشارت إلى حب السعوديين للأرز بشكل كبير، لافتة إلى أنها ستقوم باستخدام كمية قليلة من الأرز حتى تصبح صحية.
يذكر أن علي المشعل قد رد على الانتقادات التي طالته لزواجه من أجنبية، مؤكدًا أن الرجل عندما يتزوج لا ينظر لجمال المرأة أو منصبها أو جنسيتها، ولكنه يحتاج إلى إنسان يفهمه ويشاركه أحاسيسه.
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