شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رد السلمي على أم تبكي بسبب تهاون ابنها في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بكت متصلة ببرنامج " الجواب الكافي " على الهواء مباشرة بسبب تهاون ابنها في الصلاة.

وقالت المتصلة: " ولدي عمره 25 سنة والمسجد بجوار منزلنا ولكنه تارك صلاة الجماعة في المسجد وبدأ بترك صلاة الجمعة ويصلي في البيت ".

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ومن جانبه علق الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، مخاطبًا الأبناء: " حزن والديكم عليكم بسبب نقص في دينكم أعظم من شعوركم أن يشاركوكم في بعض افراح أو احزان دنياكم وهذا ما لا تشعرون به " .

وأضاف السلمي: " نتألم ونغضب حينما نرى أبناءنا لا يؤدون ما أوجب الله عليهم ومع حزننا نخاف من ان يعاقبنا الله لأجل تقصيرنا في حقهم، ونسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا".

وأكد أن الأبناء الذين لا يصلون جماعة في المسجد والبنات اللاتي لا يؤدين الصلاة في أوقاتها قد يكون بلاؤهم على والديهم إذا كانوا مقصرين.