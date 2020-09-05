شكرا لمتابعة خبر عن حصر مستحقي التقاعد بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني كافة الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس بسرعة الرفع بأسماء من بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عامًا، باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة إبراهيم جهاش، على أهمية الرفع ببيان يتضمن أسماء مواليد عام 1382هـ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وإرفاق "الآيبان" البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقاري.

وأضاف جهاش : أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف من بلغ السن النظامي عن العمل أو من بلغ الستين عاما وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة الموارد البشرية قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.