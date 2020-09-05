السعودية اليوم / تونس تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 148 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 5142 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 87 شخصًا، اثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذا الفيروس.

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02:57ت م

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تونس 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 5142 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 87 شخصًا، اثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذا الفيروس.// انتهى //02:57ت م0145

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