السعودية اليوم / البرازيل تسجل50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و888 حالة وفاة



ساو باولو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​.

// انتهى //

02:24ت م

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ساو باولو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​.// انتهى //02:24ت م0143

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