السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصًا.

// انتهى //

02:15ت م

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نواكشوط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصًا.// انتهى //02:15ت م0142

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