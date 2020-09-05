الرعب يخيم على الحوثي.. إختفاء 4 من وزراءه في ظروف غامظة

السبت 5 سبتمبر 2020

كشفت مصادر محلية، عن اختفاء عدد من وزراء مليشيات الحوثي الذين تم تعينهم خلال الفترات السابقة في حكومتهم، بشكل مفاجئ ومتفاوت منذ عامين، وسط تحفظ كبير لدى الحوثيين بما يخص هذه الاختفاءات.



ونقلت صحيفة" الوطن" عن تلك المصادر قولها أن هناك أربعة وزراء في حكومة بن حبتور غائبون تماما، وهناك عمليات بحث جارية ومتواصلة، خاصة أن اثنين من الوزراء مفقودان تماما ولم تتوفر أي معلومات عنهم سواء لأسرهم أو جهات عملهم.

وأضاف المصدر إن هناك خلافات قائمة بين البعض منهم وتظل طرق الإنتقام منهم واردة ، موصحًا ان فقدانهم اتضح من خلال إغلاق الجوالات واستمرار الغياب بشكل تام.

واوضح ان وزراء تمكنوا من الهروب للخارج ولكن بطرق مرتبة مسبقًا مثل وزير الدولة تاجر الأسلحة فارس مناع والذي يتواجد بدولة أفريقية منذُ نهاية العام 2018م.

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واكد المصدر ان مجلس الوزراء الحوثي متوقف بشكل تام عن عقد جلساته، منذ قرابة العام نظرا لعدة أسباب من أبرزها عدم الحضور والمشاركة للوزراء، أو عدم القبول برئاسة عبدالعزيز بن حبتور واستحقاره واعتباره شيئا هامشيا لا مكان له.

وأشار إلى ان عدد من الوزراء يتهربون من أي اجتماع خوفا من وصول معلومات للشرعية أو التحالف تكشف أماكن تواجدهم، إضافة إلى شعورهم بعدم وجود جدوى فعلية من مجلس الوزراء وأن دوره يبقى شكليا، والقرار بيد عصابات وقيادات حوثية محددة.

وبين المصدر أن هناك أسرتي وزيرين تم تهديدهم بعدم البحث أو السؤال عنهما، وهو الأمر الذي أثار الشكوك لديهم أن يكون طالهم سوء أو تصفيات جسدية أو إخفاء قسري من قيادات الحوثيين.

واعتبر المصدر أن الصمت من جانب القيادات الحوثية وعدم البحث عن الوزراء مؤشر أن لدى القيادات الحوثية شعورا ومعرفة تامة باختفاء الوزيرين.