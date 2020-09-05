ميليشيا الحوثي تفجر منازل شقيقين في محافظة البيضاء

السبت 5 سبتمبر 2020

تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها المستمرة في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء وسط البلاد، فقد فجرت الجمعة، منازل شقيقين بمديرية القريشية شمالي غربي المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي فجرت منازل الأخوين عبدربه وصالح أحمد جار الله الزوبه، في قرية الزوَب بمديرية القريشية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

Advertisements

وكانت ميليشيا الحوثي اقتحمت الخميس، قرية الزوَب بحملة كبيرة تضم مئات المسلحين وعربات مدرعة، رغم إبرام اتفاق بوساطة عدد من وجهاء المنطقة، وقصفت عددا من المنازل والأحياء السكنية، مما أدى إلى تدمير وتضرر العديد منها ومقتل عدد من المواطنين داخل منازلهم، بينهم المواطن علي صالح القفيلي وجرح ابنته و6 آخرين من أهالي منطقة الزوَب.

هذا وتلجأ الميليشيات إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي الانقلابية بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.