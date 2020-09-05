شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: غدا بدء محاسبة الطلبة بحضور «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تسجيل الحضور للطلاب عبر منصة «مدرستي» من أول حصة ابتداء من غد، وسيتم محاسبة الطلاب على الحضور «عن بعد».

مرشد طلابي

وأشار خلال لقائه عدداً من رؤساء تحرير الصحف وكُتّاب الرأي وممثلي وسائل الإعلام بحضور وزير الاتصالات أول أمس، إلى أن اليوم الدراسي يبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تبدأ الحصص من الأولى إلى الأخيرة، وسيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول للمنصة أو أي حالات غياب، لافتاً إلى وجود تواصل بين المرشد الطلابي وقائد المدرسة مع أسرة الطالب وولي أمره في حال تأخره أو غيابه.

مشروع وطن

وبين «آل الشيخ» أن الوزارة وضعت حلا غير اعتيادي يكون تفاعلياً متزامناً من خلال منصة «مدرستي»، وغير متزامن من خلال دروس عين في 23 قناة، مؤكداً أن «مدرستي» ليست مشروعاً لوزارة التعليم، ولكنها مشروع للوطن، والجميع فيها شركاء، في محاولة لنقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط متعددة، من خلال تعاون المدارس وقادتها والمعلمين والمعلمات وشغفهم في تذليل الصعاب، وتسهيل الرحلة التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات.

مساعدة تقنية

وقال إن المدرسة هي الداعم الأول لكل طالب، من خلال تقديم المساعدة لحل أي مشكلة سواء في إدخال اسم المستخدم وكلمة السر إضافة إلى مساعدة ولي الأمر، وكل من يحتاج إلى مساعدة تقنية أو تعليمية.

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تحديات كبيرة

وأضاف: المنصة واجهت تحديات كبيرة واستطاعت الوزارة التغلّب عليها، ومازال هناك تحديات أخرى في طريقها للحل، وهو أمر طبيعي لنظام تقني جديد، ولهذا فضّلنا أن يكون الأسبوع الأول فرصة للتهيئة والتسجيل وتقديم الدعم الفني، مبينا أن من بين تلك التحديات تسجيل 6 ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور في منصة تفاعلية واحدة، وهو ما جعل الوزارة تتشارك مع جهات أخرى في مسؤولية تضامنية لتجاوز تلك التحديات، وتم تشكيل فرق عمل تقنية، والأرقام التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأول تؤكد التحسّن الكبير بالمنصة، مشددا على أن هدف الوزارة هو استمرار العملية التعليمية، وخدمة الطالب والطالبة، وتقليص أي فاقد تعليمي.

تعاون ومشاركة

وأعلن «آل الشيخ» عن توفير قنوات عين لمَنْ لا يتوفر لديهم تغطية إنترنت أو جهاز ذكي، مشيراً إلى تحديد يوم واحد لزيارة الطالب أو ولي أمره للمدرسة لتسليم واستلام التكليفات، مؤكداً على أهمية تعاون ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم.

مسؤولية مجتمعية

وأكد أن العمل على تطوير أدوات التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني مستمر، وسيصبح التفاعل مع منصات التعليم الإلكتروني جزءاً من تقييم مهارات المعلّم في المستقبل، مؤكداً على تفعيل المسؤولية المجتمعية في تلك المرحلة كداعم كبير، ومساهم في إنجاح العملية التعليمية.