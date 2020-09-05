شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح «طريق الأمير نايف» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

تفتتح أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، وذلك بعد أن انتهت الأمانة من كافة الأعمال التطويرية بكافة مراحلها، ووجهت الأمانة الشكر لكافة المواطنين والمقيمين، على تعاونهم خلال فترة العمل.

تأهيل وتطوير

وكشفت الأمانة، أن خطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، شملت صيانة طبقات الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين، وذلك ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام.

نقل وتمديد

ونوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، بأنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي، وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8.900 متر طولي بالاتجاهين. وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

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وقال إنه تم بعد ذلك البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الإسفلت، وبذلك الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق.

طرق بديلة

كانت المرحلة الثانية للأعمال، بدأت بإغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بشكل كلي باتجاه الشمال من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز، وذلك لمدة ثلاثين يومًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية باعتماد الطرق البديلة.

وأبان م. الملا أنه يمكن للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال أن يسلك طريق الملك سعود باتجاه طريق 28 باتجاه الشمال ثم طريق الملك عبدالعزيز وصولا إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك كوبري الأمير نايف بن عبدالعزيز من الأعلى جنوبا، وللقادم من طريق الجبيل - الظهران السريع وصولا إلى الخضرية يستخدم نقطة الدوران قبل تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصدا طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يستخدم تحويلة طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال وصولا بالخضرية أو طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالا عليه استخدام نقطة دوران قبل إشارة تويوتا أو الاستمرار إلى طريق 28 وصولا إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.