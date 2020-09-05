شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لقاء إرشاديا لـ«مستجدات» جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت فعاليات الملتقى الذي أقيم افتراضياً، واستمر أربعة أيام على حزمة من البرامج واللقاءات، حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الطالبات المستجدات. وهدف الملتقى إلى تعريف الطالبات بالعمادات المساندة وما تقدمه لهن من خدمات خلال دراستهن الجامعية، وإلى تهيئتهن للدراسة الجامعية من خلال اللقاءات الإرشادية المتنوعة والمقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التي عقدت خلال الملتقى بما يزيد على عشرين لقاء تعريفياً وإرشادياً.
ونظمت الجامعة على هامش الملتقى معرضاً افتراضياً أتاح للطالبات فرصة التعرف على الكليات وما تضمها من تخصصات علمية متعددة، يمكن للطالبات التخصص فيها بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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