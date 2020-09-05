شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 زيارة لتحسين أداء مدارس المخواة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أكثر من 1100 زيارة ميدانية للمدارس خلال الأسبوع المنصرم. وأوضح مدير التعليم بمحافظة المخواة د. علي الجالوق أن الزيارات الميدانية نفذها 225 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات، وركزت الزيارات على تقديم جميع أشكال الدعم للقادة والمعلمين والطلاب للدخول لمنصة مدرستي واستكمال إنشاء الجداول ونشرها وإسنادها وإنشاء الفصول الافتراضية واستكمال العلاقات التدريسية ودعم جهود المدارس كمراكز دعم فني لأولياء الأمور. وبين أنه تخلل الزيارات ورش عمل مع قادة المدارس والمعلمين للعمل على المنصة بهدف تفعيل دور المشرف التربوي في التعليم عن بعد، ولضمان السرعة في إنجاز المهام تم تصميم استمارات وروابط إلكترونية للوقوف على الأداءات الصّفية، فيما شكّل الإشراف التربوي فرقاً لتحليل نتائج الزيارات تواصل عملها بشكل يومي لتحسين الأداء وتشخيص المعوقات وتقديم الدعم الفني اللازم للمدرسة لأداء مهمتها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للطالب والطالبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1100 زيارة لتحسين أداء مدارس المخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.