شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شاحنة تحمل 349 طن مساعدات تعبر لليمن والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المساعدات 3056 سلة غذائية، تزن 339 طنًا و216 كيلو جراما، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و200 بساط و600 بطانية، تزن 7 أطنان و440 كيلو جراما، ومواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو جراما، مستهدفة محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
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