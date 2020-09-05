شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: لا تعارض بين «الولاء والبراء» وحسن التعامل في «العلاقات» والان نبدء بالتفاصيل

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د.عبدالرحمن السديس المسلمين بتقوى الله وعبادته وطاعته، حاثا المسلمين أن يستفتحوا العام الهجري الجديد، بتوبة نصوح من الزلات والسيئات، واستدامة الأعمال الصالحة، والإكثار من القربات والطاعات.

صحة العقيدة

وقال خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أمس إنه يجب أن تكون الطاعة لله وحده، والتحاكم إلى شريعته لا سواه، لافتاً النظر إلى أن الإسلام نَهى عن كل ما يخدش سلامة التوحيد لله وصِحةَ العَقيدة؛ من التوسل بالأموات أو الأولياء، أو التمسح بالقُبورِ وأبنيتها، أو الأضرحة وقبابها.

الحوار الإنساني

وأوضح خطيب المسجد الحرام أن من التنبيهات المفيدة في مسائل العقيدة عدم الفهم الصحيح في باب الولاء والبراء ووجود اللبس فيه بين الاعتقاد القلبي وحسن التعامل في العلاقات الفردية والدولية، كما هو مقرر في المقاصد المرعيّة والسياسة الشرعية والمصالح الإنسانية، إذ لا يتنافى مع عدم موالاة غير المسلم معاملته مُعَاملة حسنة، تأليفا لِقَلْبِه، واستمالة لِنَفْسِهِ للدخول في هذا الدين،وحين يُغفل منهج الحوار الإنساني تُذكى جوانب الصدام الحضاري، وتسود لغة العنف والإقصاء والكراهية.

وشدد على أن من أبرز معالم العقيدة الصحيحة المهمة وأُسُسها لُزُوم الجماعة، وحسن السَّمع للإمام والطاعة، خلافاً لمنهج الخوارج المارقين والبغاة المقيتين والأحزاب الضالة.

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المنصات التعليمية

وبين الشيخ السديس أن مما يعين على معرفة العقيدة، وصحيح الاعتقاد، والعناية بالعلم، ويحقق البشائر والتفاؤل والآمال، ونحن في غرّة عام هجري؛ استهلال عام دراسي جديد مفعم بالتطلعات والطموحات، إذ إنه في ظل هذه الجائحة المستجدّة يُقْبِلُ أبناؤنا وفتياتنا من طلابنا وطالباتنا على مقاعد الدراسة، غير أنها في مثل هذه الظروف الاحترازية تكون بالمقاعد الافتراضية، وهنا تبرز أهمية التعليم عن بعد، وضرورة الاستفادة من وسائل العصر التقنية،، كما تبرز أهمية تعاون البيت والأسرة مع المدرسة والجامعة في تحقيق ذلك. وأوصى فضيلته الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات، أن يبذلوا مزيداً من الجهود التعليمية والتنسيقية والتربوية؛ حفاظاً على صحة وسلامة طلابنا وطالباتنا.

حديث جامع

وفي المدينة المنورة، بين الشيخ حسين آل الشيخ أن الحديث الذي رواه معاذ بن جبل، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»، جامع لسائر أحكام الشريعة. وأكد فضيلته أنه حديث عظيم تضمن أصول ذات جمل عظيمة وقواعد مهمة، وأشار إلى أن الأصل الأول فيها هو تحقيق تقوى الله -جل وعلا- بلزوم الأوامر والطاعات ومجانبة المعاصي والسيئات في الجهر والخلوات.

وتابع «آل الشيخ» أن الأصل الثاني اتباع السيئة بالحسنة، والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله -جلا وعلا- ، مشيرا إلى أن فعل الخيرات يكفر الذنوب. وبين أن الأصل الثالث هو معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والمسالك الجميلة.