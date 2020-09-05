شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تبرع بالدم في تجمع المدينة المنورة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمدينة المنورة د. محمود اليماني، أمس الأول، الوحدة الحديثة المتنقلة للتبرع بالدم، وذلك بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة المدينة المنورة. وتتكون الوحدة من 3 حجرات وهي منطقة الانتظار وغرفتين للفحص مجهزة بجهاز قياس العلامات الحيوية وجهاز قياس الهيموجلوبين بالدم، وميزان قياس الوزن، بالإضافة لمنطقة فرز وحفظ الدم، إضافة إلى أن الغرف الحديثة معزولة بشكل كامل لحفظ الخصوصية للمتبرعين، فيما تضم الوحدة المتنقلة ثلاجة بنك دم بسعة 5 أقدام، ومنصة عمل مع مغسلة. وتضم الوحدة 4 كراسي تبرع بالدم، وجهازي لاحم أكياس الدم، و4 أجهزة هزاز أكياس الدم وشاشتي عرض. وفي الجانب الوقائي جُهزت الوحدة بنظام كشف حريق ونظام إلكتروني هيدروليكي لحفظ توازن العربة أثناء تقديم الخدمة.

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