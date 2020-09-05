شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضيء مخيمات نازحي مأرب بـ«مصابيح شمسية» والان نبدء بالتفاصيل

وزعت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بالمحافظة، استفاد منها 790 أسرة.

وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

يُذكر أن مركز الملك سلمان بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.