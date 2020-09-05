شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % نسبة إنجاز مشروع «جادة أحد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سمو أمير المنطقة خلال زيارته موقع المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 25%، على تصاميم المشروع، والتي تشمل مجموعة من المسارات الآمنة للمُشاة وأخرى للحافلات واستحداث حزمة من العناصر الخدمية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى تهيئة الممرات لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة المساحات ابتداءً من المنطقة المركزية وحتى تقاطع طريق المطار لتحقق انسيابية الحركة المرورية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات المخصصة للمشاة ومواقع الاستراحة والانتظار والنوافير الجمالية، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء ورفع مستوى التشجير والمظلات على امتداد الطريق بما يتناسب مع الطابع العمراني الذي يراعي هوية المنطقة القريبة الواقعة شمال المسجد النبوي الشريف.
ويُنفذ مشروع جادة أحد على عدة مراحل بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وتوظيف المقومات الثقافية والطبيعة التاريخية للمنطقة مع المخططات التطويرية الواقعة ضمن نطاق المشروع التي تشهد توافد الأهالي والزوار على مدار العام.
من جانبه، أوضح أمين منطقة المدينة المنورة م. فهد البليهشي، أن المشروع يهدف إلى استثمار مقومات الجذب الطبيعية والتراثية، وإضافة عناصر مقترحة وتطوير العناصر القائمة.
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