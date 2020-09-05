شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: وصول سادس دفعات أدوية مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية سيئون بحضرموت، أمس الأول، الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة إلى البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون، وذلك للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وفحص السكر مع الأشرطة، وضغط الدم الإلكتروني، وعربة إسعاف أولي، وسمّاعات طبية، ومعقمات، وسيتم تأمين الشحنة بمستودعات نموذجية، ومن ثم إعادة توزيعها للمحافظات.

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