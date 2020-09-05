شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 محلا مخالفا في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني، أن الجولات أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات ومصادرة كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية.
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