شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 محلا مخالفا في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة النعيرية 11 محلًا تجاريًا، إثر عدد من الجولات التفتيشية، أمس الأول، على عدد من المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني، أن الجولات أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات ومصادرة كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية.