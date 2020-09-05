شكرا لقرائتكم خبر عن 1325 ساعة تطوعية لتنظيم المصلين والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، ولمدة 13 أسبوعًا على التوالي، في برنامج تنظيم دخول وخروج قرابة 20 ألف مصل في صلاة الجمعة، ضمن مبادرة الإدارة العامة لأنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في النشاط الكشفي «جُمعتنا.. نعود بحذر»، منذ بداية السماح بالعودة بفتح المساجد والجوامع خلال جائحة « كورونا » المستجد.

وأشار عميد الكلية سعد اليمني إلى أن مشاركة الكلية المجتمعية في هذا البرنامج الوطني، تأتي في إطار مساهمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في جهود الدولة؛ لدعم القطاع الصحي، وجميع قطاعات الدولة، خط الدفاع الأول في مكافحة هذه الجائحة العالمية، والسيطرة عليها والوقاية منها.

وبين قائد فرقة جوالة الكلية محمد المحيفيظ أن البرنامج تم تنفيذه في 6 جوامع بمدينتي الهفوف، والمبرز، بمشاركة 25 متطوعًا، خلال 13 أسبوعًا متتاليًا، بما فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع 30 مشاركة.

وأوضح أنه تم تركيب 2750 ملصقًا توعويًا، وتنظيم دخول وخروج وقياس حرارة وما يقارب 20 ألف مصل، وتوزيع 1000 كمامة، و1100 سجادة، و250 قفازًا لمن ليس لديهم من المصلين.

واشتمل البرنامج على تعقيم أيادي المصلين قبل دخولهم وتوجيههم للجلوس في المناطق المحددة، وتم خلال البرنامج إنجاز 1325 ساعة تطوعية.