شكرا لقرائتكم خبر عن 1325 ساعة تطوعية لتنظيم المصلين والان نبدء بالتفاصيل
وأشار عميد الكلية سعد اليمني إلى أن مشاركة الكلية المجتمعية في هذا البرنامج الوطني، تأتي في إطار مساهمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في جهود الدولة؛ لدعم القطاع الصحي، وجميع قطاعات الدولة، خط الدفاع الأول في مكافحة هذه الجائحة العالمية، والسيطرة عليها والوقاية منها.
وبين قائد فرقة جوالة الكلية محمد المحيفيظ أن البرنامج تم تنفيذه في 6 جوامع بمدينتي الهفوف، والمبرز، بمشاركة 25 متطوعًا، خلال 13 أسبوعًا متتاليًا، بما فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع 30 مشاركة.
وأوضح أنه تم تركيب 2750 ملصقًا توعويًا، وتنظيم دخول وخروج وقياس حرارة وما يقارب 20 ألف مصل، وتوزيع 1000 كمامة، و1100 سجادة، و250 قفازًا لمن ليس لديهم من المصلين.
واشتمل البرنامج على تعقيم أيادي المصلين قبل دخولهم وتوجيههم للجلوس في المناطق المحددة، وتم خلال البرنامج إنجاز 1325 ساعة تطوعية.
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