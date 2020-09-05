شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات الأنشطة الاستثمارية في «مجلس أعمال الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني، إن جهود البلدية خلال جائحة فيروس « كورونا » المستجد، شملت مشاركة أكثر من 26 معدة وآلية، و35 عاملًا في تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية، ومواقف السيارات، والمساجد، والجوامع، وبعض الدوائر الحكومية، وألعاب الأطفال، والحدائق العامة، ودورات المياه.

وأشار خلال اللقاء الافتراضي عن بعد مع مجلس أعمال الخفجي، والذي ضم عددًا من رجال الأعمال، بتنظيم من مجلس الأعمال بغرفة الشرقية، إلى إطلاق حملة «وصلها بأمان» والتي تتركز على سائقي توصيل الطلبات؛ للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وأيضًا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية للمستفيدين، ومركز بلاغات «940»؛ لاستقبال جميع الملاحظات.

وانتقل الحوار إلى بعض المداخلات من أعضاء المجلس، ومناقشة وضع شح في مواقع الاستثمارية بالصناعية بالمحافظة، وقال م.الحميداني إنه تم عمل ملحق إضافي مقترح للصناعية، وهو لا يزال تحت الإجراءات لاعتماد الموقع.

وفي مداخلة أخرى عن سوق الخضار الجديد، أفاد بأنه تم طرحه في الفترة الماضية قبل جائحة «كورونا»، والآن تحت الترسية لدى الأمانة، أما بشأن كورنيش المحافظة، فأكد أنه تمت ترسية مطعم على الواجهة البحرية، مع وجود مخطط استثماري مقترح على الواجهة البحرية، يتكون من عدد من «كوفي شوب» ومطاعم وهو تحت الإجراءات لاعتماد المخطط، كما يوجد شريط استثماري من الجهة الغربية المقابلة للواجهة البحرية تحت الدراسة ويتكون من عدد من «كوفي شوب» ومطاعم وفنادق، بالإضافة إلى أنه يوجد 3 بوفيات وعدد من الفود ترك بالواجهة البحرية.

وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس بلدية محافظة الخفجي على مجلس الأعمال لما يسعون له من اهتمام في تطوير المحافظة والتماس حاجة المحافظة من المقومات التي تنهض بها للمحافظة وللسعي لتطويرها.