شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتدريب الطلبة وأولياء الأمور بـ«ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

نجح قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، في توصيل المعلومات إلى الطلاب وأولياء الأمور، من خلال عدد من الحملات، بعدة أشكال «نصية، رسومية، متحركة»، وتم إطلاقها على مستوى المدينة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والمجمعات التجارية، واللوحات الإلكترونية في مباني الهيئة الملكية، والشبكة الداخلية وقام بإرسال رسائل نصية إلى أولياء أمور الطلاب الذين تخلفوا عن الدخول في النظام وحثهم على الاهتمام وتذليل الصعاب إذا وجدت.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لما تم اتخاذه من تدريب، بهدف متابعة أبنائهم الطلاب، وتسهيل مهامهم، وتوفير البيئة المناسبة.

وتمت الحملة على مرحلتين، المرحلة الأولى جاءت بهدف التعريف بالأدوار المطلوبة من الأسرة والطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والثانية تهيئة العودة إلى الدراسة، بهدف تهيئة المجتمع لانطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال نشر عدد من الرسائل الإيجابية والتحفيزية.

Advertisements

وأطلق قطاع التعليم حملة «التعليم عن بعد.. وقاية ومعرفة»، بهدف توعية المجتمع بأهمية التعليم عن بعد، وضرورته الملحة في ظل ظروف جائحة «كورونا»، والتعريف بوسائل ومنصات التعليم عن بعد، والأدوار المتعلقة بالطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التهيئة للعام الدراسي الجديد.

يُذكر أن إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل قد أطلقت في فترة سابقة موقعًا إلكترونيًا يحجز من خلاله أولياء الأمور الموعد المناسب لهم لتسلم كتب أبنائهم الطلاب وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وانطلاقًا من حرص الهيئة الملكية على تطبيق أعلى معايير السلامة.

وأنهت الكليات والمعاهد، ممثلة بوكالة شؤون الطلاب ومعهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية، إجراءات قبول 4 آلاف مستجد من الطلاب والطالبات للعام الدراسي، وتم توزيع المقبولين بشكل احترازي يحقق مبدأ التباعد الجسدي في كلٍ من معهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية ومعهد الجبيل التقني وكلية الجبيل الجامعية، بالإضافة إلى إقامة اختبار كامبريدج المحوسب لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلبة المقبولين في كليات ومعاهد القطاع للعام الدراسي الجديد.