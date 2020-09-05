شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية مبنى «تفاؤل» الجديد والان نبدء بالتفاصيل
ويعد هذا المبنى هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والخليج، ويضم عدة خدمات إدارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ليشكل بذلك نموذجًا فريدًا من نوعه على مستوى الجمعيات الخيرية، وتدشين برنامج التحول الرقمي لموقع الجمعية وبرنامج رافد.
ومثل مجلس إدارة الجمعية في مراسم توقيع إنشاء المبنى، رئيس الجمعية محمد العفالق، وحضر مدير مكتب وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أحمد الفضلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
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