شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع وتيرة العمل بمشروعات القطيف والان نبدء بالتفاصيل

وقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، على عدد من المشاريع والخدمات التنموية في المحافظة، وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، ووجّه بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس « كورونا » المستجد.

وشاهد م. الحسيني ممشى القطيف الصحي، وكورنيش دانة الرامس، وشارع شمال الناصرة، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية ومهندسي المشاريع.

وأوضح أن المشاريع التي تقوم عليها البلدية تأتي ضمن جهود البلدية في أنسنة المدن وجودة الحياة، مؤكدًا أن البلدية تسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من العمل والجهد؛ للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.