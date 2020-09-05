شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع وتيرة العمل بمشروعات القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وشاهد م. الحسيني ممشى القطيف الصحي، وكورنيش دانة الرامس، وشارع شمال الناصرة، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية ومهندسي المشاريع.
وأوضح أن المشاريع التي تقوم عليها البلدية تأتي ضمن جهود البلدية في أنسنة المدن وجودة الحياة، مؤكدًا أن البلدية تسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من العمل والجهد؛ للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.
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