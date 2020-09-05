شكرا لقرائتكم خبر عن 365 بلاغا و17 طلبا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
شملت البلاغات 19 بلاغًا متعلقًا بمخالفة إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها 3 بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و4 بلاغات بشأن وجود زحام في المنشآت، و12 مخالفة لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.
وأوضح المركز أن البلاغات شملت كذلك 21 مخالفة تتعلق بالإنارة، و95 بشأن النظافة العامة، و7 للمباني، و100 بلاغ بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وبلاغ للأمن والسلامة، و97 بلاغًا تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، إضافةً إلى 8 بشأن الحدائق، و17 متعلقة بالأسواق.
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