شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لخدمة 700 مصاب بـ«التصلب المتعدد» والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، مؤخرًا، اتفاقية تعاون مع مركز لإعادة التأهيل في المنطقة، تخدم أكثر من 600 مصاب بالمرض، وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات الطبية بسرعة وسهولة، في سبيل توفير العلاج المناسب للمرضى المحوّلين من الجمعية للعيادات الخارجية، وأقسام التنويم.

من جهتها، أكدت أستاذ مساعد واستشاري طبّ الأعصاب والتصلب المتعدد والأمراض العصبيّة المناعيّة المركزيّة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد د. فوزية الشمراني، أن هذه الاتفاقيّة تأتي من رغبة الجمعية في تقديم الخدمات الصحيّة لمستفيديها بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى استثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين، بما يحقق التكامل، وتوفير رعاية شاملة للشريحة المستفيدة من خدمات الجمعية، وفق المواد الواردة في الاتفاقيّة.

وأضافت إن الاتفاقيّة تستهدف خدمة مصابي التصلب المتعدد، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، من تقديم خدمات إعادة التأهيل والعناية طويلة الأجل من خلال الإمكانات الطبيّة الحديثة والكوادر الطبيّة المتميّزة، وسيستفيد من هذه الخدمات ما يزيد على 600 مصاب بالتصلب المتعدد، بالإضافة إلى أسرهم.

وأوضحت د. الشمراني أن «أرفى» تحرص دائمًا على مثل هذه الاتفاقيات، التي تصبّ في شأن الشراكات المجتمعية، وهي أحد عناصر وأهداف الجمعية، بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع والجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في التنمية الصحيّة والنفسية، وفتح آفاق في العلاقة بين الجمعية والعديد من الجهات، التي بادرت في تقديم خدماتها. وأشارت إلى وجود العديد من الاتفاقيات المستقبليّة، وهي قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها في حينها، بعد استكمال إجراءاتها بين الطرفين.