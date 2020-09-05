شكرا لقرائتكم خبر عن 788 جولة رقابية تكشف 56 مخالفة.. وتعقيم 948 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 56 مخالفة، يوم أمس الأول، في 788 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفرت عن قيد 50 مخالفة سُجّلت لأسواق ومراكز تجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، و6 مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية.

ورفعت الفرق الميدانية 7497 طنًا من النفايات، وأزالت 3637 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلّفات، بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وعملت الفرق على غسل وتعقيم وتطهير 948 موقعًا، باستخدام 155574 لترًا من المعقمات والمطهّرات، بمشاركة 480 فردًا، ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي. من جهته أكّد المتحدّث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، استمرار الخطة الدورية التي تنفذها الأمانة بشكل يومي في نطاق الحاضرة والمحافظات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منوّهًا بتكاتف الأمانة وما يتبعها من البلديات. وأشار إلى تكثيف جهود الأمانة لحماية المجتمع؛ وتحقيق البيئة الآمنة للجميع، وأنها تقوم على جميع البروتوكولات البلدية التي نصّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة.