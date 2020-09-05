الخليج 365السبت 2020/9/5 02:03 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، إن هناك دولا عدة تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
من جانب آخر، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم ير أي أدلة حتى الآن على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للشكّ في ما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أن لديها "أدلّة قاطعة" على ذلك.
وقال ترامب "لم نر حتى الآن أي دليل" على تسميم نافالني، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدّية بالغة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: عد دول تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.