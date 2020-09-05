البحر يختطف عروساً ويحيل ليلة العمر إلى كارثة

2020-09-05

متابعات الخليج 365 – متابعة

تحولت جلسة لحفل زفاف على البحر إلى مأساة إنسانية بعد أن غرقت العروس ومعها خبير المكياج الخاص بها فيما نجا العريس بإعجوبة.

العروس وسط الشعاب المرجانية

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة غرق عروس خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.

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وكشف المقطع الذي تم تصويره في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانج بالصين الجهود التي بذلها رجال الإنقاذ للبحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج.

العريس يواجه الأمواج العاتية

وأوضح المقطع أن العريس استطاع أن يواجه الأمواج العاتية والسباحة إلى الشاطئ والوصول إلى بر الأمان لينجو من الموت لكن بعد أن فقد عروسه.

وأفادت تقارير صحفية، أن الزوجين كانا يسعيان إلى التقاط صور فوق الشعاب المرجانية وكادا أن يحققا ما يريدان بالفعل لولا أن الأمواج العاتية سحبتهم إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.



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