، بهدف "جوانكا".. الشباب أخذ نصيبه وأرسل الحزم إلى دوري الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أرسل الشباب نظيره الحزم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ وذلك بعد أن أسقطه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 43، فيما بقي الحزم عند رصيده السابق 27 نقطة.

تفاصيل الشوط الأول لم تكن مُرضية للطرفين، وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، وكانت الكرة الأبرز في هذا الشوط هي التي تصدت لها العارضة الحزماوية من رأسية مهاجم الشباب عبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الحزم بهدف "جوانكا" عند الدقيقة الـ46.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس الشباب مروان الحيدري؛ إذ تصدى لأكثر من كرة حزماوية خطيرة.

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