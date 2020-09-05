شكرا لمتابعة خبر عن "بن بخيت" يروي تفاصيل موقف محرج تعرض له في الطائرة بسبب الصحوة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الناقد والروائي عبدالله بن بخيت، أن أثر 40 سنة صحوة يحتاج جيلين أو ثلاثة لإزالته.

وقال " بن بخيت " خلال لقائه في برنامج " بالمختصر " عبر قناة " إم بي سي " إنه يوجد كمية هائلة تؤمن بالصحوة، مضيفا:" من يوم أتيحت للناس الفرصة إنهم يعيشون حياة طبيعية اندفعوا لكن في كل بيت يوجد مفاهيم معينة مازالت مرتبطة بالصحوة ".

وتحدث بن بخيت عن موقف محرج تعرض له في طائرة كندية بسبب الصحوة، قائلا:" كنت في طائرة تحركت من تورونتو الكندية، ومعي شاب طالب في الجامعة بكندا سبني أنا والدكتور محمد آل زلفة ".