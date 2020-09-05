تفاصيل جديدة حول عودة فتح الطيران الدولي في السعودية في الاتجاهين

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين العالقين في خارج المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عن موعد فتح الطيران الدولي في الاتجاهين بالمملكة العربية السعودية للعودة الى المملكة بعد اغلاق المطارات في العالم بسبب وباء كورونا.

وقالت وسائل إعلام سعودية في بيان نقلته عن المديرية العامة للجوازات السعودية، إن الإدارة العامة للجوزات نفت كافة الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الاعلام العربية حول عودة الطيران السعودية في محرم 1442، سبتمبر 2020.

وأوضحت في بيانها أنها ستقوم بنشر أي تفاصيل جديدة حول موعد فتح الطيران بالسعودية عبر الوكالات والقنوات الرسمية بالمملكة، مشيرة الى انها ستقوم بشعار سفاراتها في العالم بذلك.

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ومنعت السلطات بالسعودية المقيمين بالعودة والمغادرة الى ومن المملكة الا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في كافة الدول العالم، وذلك لسيطرة على وباء كورونا في المملكة ومنع تفشيه بناء على توصيات وزارة الصحة، مطالة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية والسيطرة على الفيروس.

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وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية إنها سمحت للمواطنين بتنقل والسفر الى 25 دولة ضمن شروط، إلزام المسافرين توقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

وطالبت من المواطنين القادمين للسعودية الخضوع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، وتحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت المملكة العربية السعودية العديد من منصات الالكترونية في ظل انتشار كورونا لضمان سير العمليات التعليمة والحياة للمواطنين في المملكة، لتغلب على الاجراءات الذي فرضها فيروس كورونا باقل الاضرار.

الجدير بالذكر ان السعودية فرضت حظر التجوال في المملكة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد أي ما يقارب ثمانية شهور، حيث الغت موسم الحج لهذا العام لسيطرة ومنع تنقل فيروس كورونا.