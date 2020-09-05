عبر موقعه الإلكتروني..
حدد بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني كيفية إصدار وطباعة إخلاء طرف وإعطائه للجهات التي تطلبه من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند، مع توفير امكانية التحقق من إخلاء الطرف بطريقة إلكترونية.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن إصدار إخلاء الطرف وطباعته يتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبنك ثم الضغط على «الخدمات الالكترونية» ثم اختيار «قائمة الخدمات الإلكترونية» ومن ثم اختيار «خدمة إخلاء طرف للمواطنين».
ثم أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم يتم التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني، وفي في حال المطابقة يتم جلب بيانات المواطن وإظهار حالة المواطن بالبنك في حال وجود قروض قائمة أو لا، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.
في حال عدم وجود قروض قائمة أو كفالات يتم إتاحة طباعة إخلاء طرف للمواطن برقم شهادة يسجل في النظام، ثم تتم إتاحة خدمة التحقق من إخلاء الطرف حيث يتم إدخال رقم هوية المواطن ورقم الشهادة للتحقق من سريان الشهادة وصحتها، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسديد القروض.. هكذا يمكنك الحصول على إخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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