بالفيديو.. تعرف على آلية إصدار رخص السكن الجماعي عبر بوابة «بلدي»

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طريقة استخدام خدمة رخص السكن الجماعي، والتي تمنح رخص العقارات لجميع أصحاب ومستأجري السكن الجماعي المطابق للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خطوات استخراج رخصة السكن الجماعي تبدأ بالدخول على الصفحة الرسمية لمنصة بلدي ثم اختر «خدمات بلدي».

ثم تختار خدمة رخص السكن الجماعي، ثم تضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة رخص السكن الجماعي، ثم تظهر لك نافذة تسمح لك بالاطلاع على رسوم الخدمة ودليل المستخدم والغرامات، ثم اضغط على «ابدأ الخدمة».

ثم انزل إلى أسفل الشاشة وحدد «اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية»، ثم اختر «ابدأ الخدمة»، وهنا يجب تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد أو بواسطة منصة بلدي، وبعدها يسمح النظام بتحديد صفة مقدم الطلب، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

ثم اضغط على مقدم الطلب، ثم ابدأ بتعبئة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة في النوافذ الأربعة وعند الوصول للنافذة الخامسة الخاصة ببيانات المرفقات، فإنه يجب إضافة ملف PDF واحد به جميع الصور الخاصة بالسكن، سواء من الداخل أو الخارج، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

Advertisements

وفي النافذة التي تليها حدد إقرار المستفيد ثم اضغط «احسب» وسيحسب لك النظام تكلفة الرسوم الإجمالية الخاصة بالسكن ويعرضها لك ثم اضعط على «التالي»، وستظهر لك نافذة موضح فيها الفاتورة المستحقة للسداد وبإمكانك تختار طريقة الدفع سواء عن طريق «سداد» أو البطاقة الائتمانية وبعدها حدد إقرار الشروط والأحكام.، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

ثم اضغط على إنشاء فاتورة، ثم تأكد أنه تم إصدار الفاتورة بنجاح، وبهذا تكون انتهيت إتمام الطلب وبعد ذلك تصلك رسالة نصية بالمبلغ وبيانات الفاتورة، ثم تتوجه إلى بوابة بلدي وتتحقق من طلبك، ثم قم بسداد الفاتورة الخاصة، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. «الشؤون البلدية» توضح آلية تعديل رخصة النشاط التجاري

عبر منصة «بلدي».. طريقة حجز موعد زيارات الأمانات والبلديات