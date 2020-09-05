بالصور.. رجال مدني عسير يسيرون 4 كم لإنقاذ شخصين علقا بمرتفع جبلي وعر

أنقذت فرق الدفاع المدني في منطقة عسير، اليوم الجمعة، شخصين علقا في مرتفع جبلي وعر، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً.

وأضاف أنه تم استخراج الشخصين من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادثة للجهات المختصة لإكمال اللازم .

غرق طفلين في وادي العرين.. ومدني عسير يوضح التفاصيل

بالصور.. انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من منحدر بأبها