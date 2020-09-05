السعودية اليوم / مصر تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 16 حالة



القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، في بيان له اليوم بخروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76 ألفا و305 حالات حتى اليوم.

وأوضح "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 99 ألفا و582 حالة من ضمنهم 76 ألفا و305 حالات تم شفاؤها، و5 آلاف و495 حالة وفاة.

//انتهى//

01:36ت م

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القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المسجد ووفاة 16 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، في بيان له اليوم بخروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76 ألفا و305 حالات حتى اليوم.وأوضح "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 99 ألفا و582 حالة من ضمنهم 76 ألفا و305 حالات تم شفاؤها، و5 آلاف و495 حالة وفاة.//انتهى//01:36ت م0140

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