السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حالات الوفاة وصلت إلى 30596، لافتً الى ان إجمالي حالات الإصابة في إفريقيا يمثل 5 % ، من إجمالي حالات الإصابة العالمية

// انتهى //

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أديس أبابا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصلت إلى 1275815 حالة.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حالات الوفاة وصلت إلى 30596، لافتً الى ان إجمالي حالات الإصابة في إفريقيا يمثل 5 % ، من إجمالي حالات الإصابة العالمية// انتهى //00:37ت م0135

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