السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 125 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا ارتفع إلى 54713 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 1069 شخصًا.

// انتهى //

23:48ت م

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ابوجا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة جديدة.وأوضح المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا ارتفع إلى 54713 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 1069 شخصًا.// انتهى //23:48ت م0129

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