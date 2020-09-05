اليمن يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ «المهمَّشين» من الإبادة الحوثية

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ «المهمَّشين» من الإبادة الحوثية والان نبدء بالتفاصيل
وشدّد وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، على وقف استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.
وأشار، الوزير الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس الجمعة، إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا نعمان الحذيفي، وقال: "إنّ هذا النداء يكشف جانبا من الكارثة التي حلّت بإحدى فئات المجتمع اليمني ممن تمارس ميليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزجّ بهم دون أي خبرة قتالية في المواجهات، ضد الجيش اليمني".
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