شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. الدمام والأحساء الأعلى حرارة وأبها الأقل بـ 17 درجة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.
كذلك ظهور تشكيلات من السحب على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل قد تتخللها خلايا رعدية. في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.
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