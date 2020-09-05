السعودية | التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

في التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

مواصلة الإجراءات لردع أفعال الحوثي

يشار إلى أن التحالف كان أعلن قبل أيام، مواصلة الإجراءات الضرورية لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الثلاثاء الماضي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.