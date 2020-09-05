محمد بن مسعود - الدمام - "التحالف" يعترض ويدمِّر طائرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية قبل استهدافها المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-05 صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. 05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 12:03 AM اخر تعديل 05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 Advertisements 12:23 AM أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. ، "التحالف" يعترض ويدمِّر طائرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية قبل استهدافها المملكة ،

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