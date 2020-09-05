، المدير العام للهيئات بمنطقة نجران في زيارة للمدير العام لمطار نجران الإقليمي ،

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زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، محمد يحيى القحطاني، المدير العام لمطار نجران الإقليمي.
وتم خلال الزيارة نقاش تفعيل الشراكة المجتمعية، وتوطيد أواصر العلاقة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران ومطار المنطقة لما يخدم الصالح العام، وذلك بوضع شاشات ثلاثية الأبعاد في صالات الوصول والمغادرة في مطارَي نجران وشرورة، وتفعيل المحتوى التوعوي والتوجيهي والوقائي المعد من قِبل الرئاسة العامة.
وتأتي هذه المبادرات بتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران مطار نجران الإقليمي مطار نجران
المدير العام للهيئات بمنطقة نجران في زيارة للمدير العام لمطار نجران الإقليميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-04
زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، محمد يحيى القحطاني، المدير العام لمطار نجران الإقليمي.
وتم خلال الزيارة نقاش تفعيل الشراكة المجتمعية، وتوطيد أواصر العلاقة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران ومطار المنطقة لما يخدم الصالح العام، وذلك بوضع شاشات ثلاثية الأبعاد في صالات الوصول والمغادرة في مطارَي نجران وشرورة، وتفعيل المحتوى التوعوي والتوجيهي والوقائي المعد من قِبل الرئاسة العامة.
وتأتي هذه المبادرات بتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
09:12 PM
لتفعيل المحتوى التوعوي والتوجيهي والوقائي من قِبل الرئاسة العامة
زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، محمد يحيى القحطاني، المدير العام لمطار نجران الإقليمي.
وتم خلال الزيارة نقاش تفعيل الشراكة المجتمعية، وتوطيد أواصر العلاقة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران ومطار المنطقة لما يخدم الصالح العام، وذلك بوضع شاشات ثلاثية الأبعاد في صالات الوصول والمغادرة في مطارَي نجران وشرورة، وتفعيل المحتوى التوعوي والتوجيهي والوقائي المعد من قِبل الرئاسة العامة.
وتأتي هذه المبادرات بتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
، المدير العام للهيئات بمنطقة نجران في زيارة للمدير العام لمطار نجران الإقليمي ،
المصدر : الخليج 365
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