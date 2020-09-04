تحذير حكومي.. "الحوثي" تستغل الفقراء لتغطية خسائره البشرية

تحذير حكومي.. الحوثيتستغلالفقراء لتغطية خسائره البشرية

الجمعة 4 سبتمبر 2020

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً نعمان الحذيفي يكشف جانباً من الكارثة التي حلت بأحد فئات المجتمع اليمني ممن تمارس مليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزج بهم دون أي خبرة قتالية إلى جبهات القتال.



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في التفاصيل، أوضح الارياني إن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم مليشيا الحوثي ما أسماه "برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال" والذي كان يافطة للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه الميليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال، بحسب تعبيره.

كما طالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال مليشيا الحوثي للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودا لمعارك المليشيا العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.