أمير الشمالية يهنِّئ «عرعر» بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يهنِّئ «عرعر» بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وبارك سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لرئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم وللجهاز الإداري والفني ولمنسوبي نادي عرعر في اتصال هاتفي هذا الإنجاز، داعيا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حوله، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى، وصولاً إلى الصعود إلى دوري المحترفين -بمشيئة الله- مثمناً لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اهتمامها بالرياضة والرياضيين، ومتطلعا إلى صعود بقية أندية المنطقة ودخولها في منافسة شريفة وجادة من خلال خطط واضحة ودقيقة ورؤية حقيقية تشخص الواقع وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المادي والمعنوي الذي أثمر عن صعود النادي للدرجة الأولى كما حدّد سموه في اجتماع سابق.
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