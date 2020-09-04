شكرا لقرائتكم قوات التحالف تدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-05 قوات التحالف تدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية كانت في طريقها للمملكة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نجحت قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار بالاجواء اليمنية. تستهدف الأعيان المدنية وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء “الجمعة” من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة ذات صلة :

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