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القبض على سائق قاد بشكل متهور وعرض حياة الآخرين للخطر
أحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور السعودي القبض على قائد شاحنة مخالف سار بالمركبة رافعًا قدميه على المقود، ضاربًا بالقوانين المرورية عرض الحائط، ومعرضًا نفسه والآخرين للخطر.
وقال المرور عبر تويتر تفاعلًا مع مواطنين شاركوا فيديو السائق: إنه تم ضبط المخالف وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وقال المرور عبر تويتر تفاعلًا مع مواطنين شاركوا فيديو السائق: إنه تم ضبط المخالف وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وفي وقت سابق، حذر المرور من خطورة عبور المشاة للطرق السريعة، حيث أكد أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأوضح أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.
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