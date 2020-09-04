، الحزم رسميًّا يودِّع.. والتعاون في وضع صعب.. والفيحاء ينعش آمال البقاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري المحترفين

اختتمت مساء اليوم منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي شهدت إقامة المباريات الثمانية بتوقيت واحد .

حيث تأكد رسمياً هبوط فريق الحزم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بينما بقي الصراع مشتعلاً حتى الجولة الأخيرة للتعرف على صاحب المقعد الآسيوي المؤهل مباشرة لدوري الأبطال وأيضاً الفريق الذي سيخوض الملحق الآسيوي إلى جانب مازال شبح الهبوط يلاحق خمسة أندية.

أنعش فريق الفيحاء من حظوظه بالبقاء بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

سجل هدفي أصحاب الضيافة كلاً من أرسييو مارتنيز وصامويل أوسو على التوالي عند الدقائق (16، 56).

رفع الفيحاء رصيده إلى 32 في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 21 في المركز الأخير.

كما حافظ فريق ضمك على آماله قائمة في البقاء لموسم آخر بعد أن تمكن من العودة بثلاثة نقاط ثمينة من خارج قواعده من أمام مضيفه الاتفاق أثر فوزه عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام.

يدين فريق ضمك بهذه النتيجة لكل من الأرجنتيني ايمليو زلايا الذي سجل الهدف الأول عند الدقيقة 20 واللاعب محمد محسن صاحب الهدف الثاني عند الدقيقة 62.

رفع ضمك رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الاتفاق 42 نقطة في المركز الثامن.

وأضاع الفيصلي فرصة انتزاع المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا بعد سقوطه في فخ الهزيمة من أمام فريق الرائد بهدفين مقابل هدف الذي أحيا من حظوظه بالمنافسة على المقعد الآسيوي.

سجل هدفي الرائد كلاً من محمد فوزير الدقيقة 15 وارنود ديوم في الدقيقة 90 بينما سجل هدف الفيصلي الوحيد جليرمي أوغوستو عند الدقيقة 22.

رفع الرائد رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الخامس بينما تراجع الفيصلي إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة.

وأبقى فريق الفتح على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين قائمة أثر تغلبه ضيفه التعاون الذي تعقدت أموره كثيراً وبات في وضع صعب بعد تلقيه الهزيمة السابعة على التوالي .

سجل هدف اللقاء الوحيد لفريق الفتح اللاعب ميتشل تي فريدي عند الدقيقة 80.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز العاشر برصيد 33 نقطة في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة 32 بالمركز الثاني عشر.

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